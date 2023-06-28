Kırıkkale'de kurban pazarına getirilen küçük ve büyükbaş hayvanların birçoğu satılamadı.

Besiciler hayvanlarının satılması için fiyatları maliyetine düşürdü.

Pazarda daha çok küçükbaş hayvanlar talep görürken büyükbaş hayvan satışının az sayıda olduğu görüldü.

Küçükbaş hayvanlar 4 bin 500 ila 6 bin, büyükbaş hayvanlar ise 35 bin ila 80 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Bayramın son gününe kadar satışlar sürecek

10 gün önce kurulan pazarda kurbanlık satışları bayramın son gününe kadar devam edecek.

Besicilik yapan İrfan Aksoy, 40 tane büyükbaş hayvandan sadece 4 tane sattığını söyledi.

Kırıkkale'de elde kalan kurbanlıkların fiyatı maliyetine düşürüldü

Kızıldere köyünden kurbanlık satmak için pazara gelen besici Ali Karakaya, "Bu sene satamadık, durumlar vahim. Maliyet pahalı. Müşteriyi de düşünüyoruz. Ama bir türlü çıkışa koyamadık. Doluya koyuyorsun dolmuyor, boşa koyuyorsun almıyor. Millette haklı kendince, biz şaşırdık kaldık. Fiyatlar 35 bin lira ila 70-80 bin arası değişiyor. Ben hep alıcıdan tarafıyım. Biz zararına da olsa karına da olsa satmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Satışlar biraz durgun olduğunu belirten diğer bir besici ise "80 tane davarım var, bugün sadece 5 tane satabildim. Bunların zamanında maliyeti bize 3 bin ila 3 bin 500 liraya mal olmuştu. Şu anda 4 bin 500'e veremiyoruz. Zararına bile veremiyoruz" dedi. İHA