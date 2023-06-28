Van merkezdeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle bayram arefesinde kentin en işlek caddelerinden olan İpekyolu ilçesi'ne bağlı Maraş Caddesinde ve alış-verişin yoğun yapıldığı Sanat Sokağı'nda kesintinin olması esnafı isyan ettirdi. Vatandaşlar ve gazeteciler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Su kesintinin yaşandığı bir diğer adres ise Tuşba İlçesi'ne bağlı Akköprü Mahallesi oldu. Vatandaşlar yaklaşık 1 aydır su kesintisi sorunu yaşadıklarını ifade etti.

"KENDİ BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN DİYORLAR"

Yeşil Sokak'ta Melek G. isimli bir vatandaş, “Van'ın Tuşba ilçesi'ne bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır suyumuz yok. Çok mağdur durumdayız, yetkililere söylediğimiz zaman kendi başınızın çaresine bakın diyorlar, bizim yapacağımız bir şey yok diyorlar. Çok mağdur durumdayız. Yetkililere sesleniyoruz, bizim sorunumuzu giderin. VASKİ hiçbir şekilde bize yardımcı olmuyor, ısrarla kendi başınızın çaresine bakın diyor” diye konuşarak tepkisini dile getirdi.

"BURA BÜYÜKŞEHİR Mİ BÜYÜK BİR KÖY MÜ?

Bir başka mahalle sakini ise, "Evim Yeşil Sokakta 1 aydır bu su sorunu var. Hiç bir şekilde ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. VASKİ hiç bir şekilde bu su sorununa çözüm bulmuyor, bize de yardımcı olmuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu sıcak yaz günlerinde, bayram arifesinde böyle bir tutum ve eziyetle karşı karşıya kaldık. Yetkililer sesimizi duysun, mağdur durumdayız. Temel insanı ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Bunu bize neden reva görüyorlar? Bir büyükşehirde olacak şey mi? Merkezi bir mahalle ve sokakta bu denli su kesintisinin olması. Bura büyükşehir mi büyük bir köy mü?" şeklinde konuştu. Gazetevan