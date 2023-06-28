İslam alemi bu sabaha Kurban Bayramı heyecanıyla uyandı.

Sabah namazıyla güne başlayan Müslüman alemi, daha sonra kurban kesme işlemlerine girişti.

Vatandaşların yanı sıra siyasetçiler de bayram sabahına yoğun bir şekilde başladı.

O isimlerin başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bayram namazını Marmaris'te kıldı

Erdoğan, Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait Okluk Konukevi'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Tüm İslam aleminin bayramını kutladı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından sabah saatlerinde bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımda şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." İHA