Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Samsun’da canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışı devam ediyor. Ellerinde kalan kurbanlıkları bayrama kadar satamayan besicilerin umudu bayramın ikinci gününe kaldı. Kimi besiciler hayvanlarının büyük bir kısmını bayrama kadar sattıklarını ifade ederken, kimileri ise ellerinde 20 ile 25 arasında kurbanlık kaldığını belirtti.

Besici Mustafa Güler, "Bunlar Van’dan gelen hayvanlarımız. Şu an 20 tane elimizde kaldı ve onlar da bitmek üzeredir. Bu bayram satışlarımız iyi geçti. Van Erciş ilçesinden getirdiğimiz hayvanların hepsi küçükbaş. Satışlarımız hala devam ediyor ve iyi gidiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Besici Abidin Kertiz ise, "20-25 tane kurbanımız kaldı ve satışlarımız devam ediyor. Ama bu sene iyi satış yapıldı. Bu sene memnunuz yani. Bayramın son gününe kadar buradayım, bekleyeceğiz. Hala alanlar oluyor. Yoldan gelenler alıyor. Gidip geri gelenler alıyor" diye konuştu.

Bir kurbanlık satıcısı ise, "Bu sene vatandaşlar korktu ve gelmedi. Kimi vatandaş hastalık var dedi gelmedi. Elimde 100 tane küçükbaş hayvan kaldı" şeklinde konuştu. İHA