WanHaber / Ramazan Çetin

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı, geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Beşyol'da bulunan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen tören AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ve Van İl Başkanı Emre Güray birer konuşma gerçekleştirdi.

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, "Bu güzel günde AK Parti ailesi olarak bir araya geldik. Bundan dolayı mutluyuz, sizlerle bir arada olmaktan dolayı da gururluyuz. Yoğun bir seçim trafiği ile birlikte 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreçlerimizi tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı devlet başkanı olarak seçtirmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm çalışmalarımızda geceli gündüzlü yer alan belediye başkanlarımızdan encümenlerimize kadar, üyelerimize kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti'nin düzenlediği bayramlaşma törenine AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ve Van İl Başkanı Emre Güray, MDK üyesi Zahir Soğanda, MKYK üyesi Fatih Çiftçi, Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalağan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.