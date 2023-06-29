Bayramda topladıkları harçlıkları oyun parklarında harcayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Kimi çocuk bowling oynayıp çarpışan arabalara binerken yaşı daha küçük olanlar ise ailelerinin gözetiminde eğlence aletlerine bindi. Oyun alanlarında güzel vakit geçirdiklerini belirten çocuklar, bayramı çok sevdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramına göre biraz daha sönük geçtiğini aktaran Seher Demir isimli müdüre, "Ramazan Bayramı'na göre yoğunluğumuz biraz daha düşük. Çünkü ailelerin kurban kesmesinden kaynaklı ama yoğunluğu bekliyoruz. Çocuklar aldıkları harçlıklarla olabildiğince burada eğlenmeye çalışıyorlar. Burada yaş grubuna göre dağılım oluyor. Tek olması itibariyle bowlinge talep fazla. Çocuklar harçlıkla geldikleri için hediye veren oyunları daha çok tercih ediyorlar” dedi. İHA