Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Çimentaş Elazığspor’a konuk olacak. Doğu derbisi diye adlandırılan maç, canlı olarak yayınlanacak.

Ligin 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Bu maç zirve yolunda her iki takım için de büyük önem taşıyor olacak.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Ligde aynı puana sahip iki ekip 8 Şubat Cumartesi günü Elazığ Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Artı Değer Van Spor FK ligde şuana kadar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 39 puan ve 19 averajla 3. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Çimentaş Elazığspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi ile 39 puan topladı. 17 averaja sahip ev sahibi ekip Artı Değer Van Spor FK ile aynı puanda ve 4. sırada yer alıyor.

Spor kamuoyunun yakından takip edeceği maç 8 Şubat Cumartesi günü Elazığ Stadyumu’nda oynanacak. Saat 14.00’te başlayacak olan müsabaka HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.