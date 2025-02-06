Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8 Şubat Cumartesi günü Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Bu önemli maçta deplasman takımına taraftar yasağı gelirken, ev sahibi ekip taraftarlarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Üst sıraları yakından ilgilendiren kritik maçı yönetecek hakemler de belli oldu. Zorlu maçı hakem Mehmet Terece yönetecek. Karşılaşmada Ulaş Çelik ve Gökhan Salduz yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın 4. hakemliğini ise Semih Kurt yapacak.

Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK maçı 8 Şubat Cumartesi günü Elazığ Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.