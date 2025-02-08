Maça ev sahibi ekip Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Ali Keten, Berşan Yavuzay, Muhammed Gönülaçar, Yağızcan Erdem, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez ve Yusuf Mert Tunç ile çıkarken, temsilcimiz ise maçın ilk yarısında Abdulsamed Damlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Okan Eken, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara ve Burak Kavlak ile sahada oldu.

Maçın ilk bölümlerinde Çimentaş Elazığspor baskı kurmaya çalışırken maçın 10. dakikasından sonra temsilcimiz maça ağırlığını koymaya başladı.

Her iki takımın da temkinli oynadığı mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı.

Maçın ilk yarısında Artı Değer Van Spor FK’de Okan Eken, Abdulsamed Damlu, yedek kaleci Taha Cengiz Demirtaş, Burak Kavlak ve Onur Özcan sarı kart gördü.