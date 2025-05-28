Elazığ’da oynanan Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 57. dakikada tatil edildi.

Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanan Play-off 3. Tur rövanş karşılaşmasında meydana gelen olaylar ülke gündemine otururken, tatil edilen maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karar bekleniyor.

Olaylı maçtan sonra ev sahibi ekip Çimentaş Elazığspor ile temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, PFDK'ya sevk edildi.

ELAZIĞSPOR'UN SEVK GEREKÇESİ

Çimentaş Elazığspor'un PFDK'ya sevkinde; "Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün 26.05.2025 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/10 maddesi ve 5/8 maddeleri uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü antrenörü Özkan Güler’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü futbolcusu Kerem Şenyüz’ün aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

VANSPOR DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Aynı maçta temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de PFDK'ya sevk edildi.

Sevk raporunda; "Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 26.05.2025 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Murat Yıldırım’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü futbolcusu Yusuf Abdioğlu’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.