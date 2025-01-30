TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Genel Kurulda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ilişkin soruya yanıt veren Muş, EÜAŞ'ın Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 16'sını sağladığını belirtti. Muş, "3 tane kömür santrali, 45 tane HES, 6 doğal gaz çevrim santrali bulunuyor." diye konuştu.

Milletvekillerinin, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun işçiler için değil işverenler için kullanıldığına" yönelik eleştirilerde bulunduğunu aktaran Muş, teklifte özellikle çalışanları desteklemek için bir maddenin yer aldığına işaret etti.

Komisyon Başkanı Muş, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacının pirim ödeyenlere işsiz kaldıkları dönemde ödeme yapmakla birlikte aynı zamanda istihdamı koruyucu ve artırıcı tedbirleri almak, iş gücünün niteliklerini artırmak, iş gücü piyasası araştırmaları yapmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığı 2024 yılı sonu itibarıyla 359 milyar liradır. Bu doğrultuda fondan yapılan harcamaların yüzde 60,7'si doğrudan iş gücüne ve işsizlere yönelik harcamalardır. Yüzde 35,69'u istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik olarak ilave istihdamı sağlayan destek teşvik ödemelerini kapsamakta. Yüzde 3,61'i ise Fon yönetiminin ve vatandaşa yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin sağlanabilmesini temin etmek amacıyla yapılan harcamalardan oluşmaktadır."

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin de Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.

2024 yılı asgari ücret desteğine ilişkin de Muş, "2024 yılının 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin 933 iş yeri yararlanmış, toplam 45 milyar 760 milyon lira destek sağlanmıştır. Bu uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 131 milyar 190 milyon lira destek sağlanmıştır. Yapılan düzenlemenin maliyetinin aylık 5 milyar 260 milyon lira, yıllık ise 63 milyar 130 milyon lira olması öngörülmekte." diye konuştu.

"3 kurum bu teklif içinde bulunmuyor"

Mehmet Muş, teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin ardından da milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Teklifin TMSF'ye ilişkin hükmüyle belediye şirketlerine kayyım atanıp atanmayacağına" yönelik soru üzerine Muş, belediyeler bünyesinde işlenen suçların bu düzenleme kapsamında yer almadığını ifade etti. Muş, "TMSF'nin belediye başkanlıklarına ve şirketlerine kayyım olarak atanması, bu düzenleme kapsamında söz konusu değildir." dedi.

Asgari ücret işveren desteğinden yararlanamayan şirketlere ilişkin de Muş, "Sadece belediye şirketleri değil, burada Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve İl Özel İdarelerinin şirketleri de var. Diğer sigorta prim ve teşvik desteklerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının asgari ücret desteğinden faydalanmaması, bu yolla kamuya istihdamın desteklenmesi için teşvik veya destek ödemesinin önüne geçilmesi amaçlandığı için saydığımız 3 kurum bu teklif içinde bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, düzenlemenin birinci maddesi üzerindeki önergenin oylaması öncesinde yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.