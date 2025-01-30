Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı il müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Yalova iline müdür yardımcısı olarak atanırken Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine de Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Turgay Şişman atanmıştı.

Müdür İbrahim Görentaş, bugün itibari ile Van’daki görevinden ayrıldığını duyurdu. Görentaş, kurum personelleriyle vedalaşarak müdürlükten ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görentaş; “2017 yılından beri vekaleten yürüttüğüm Van İl Müdürlüğü görevimden bugün ayrıldım. Yaklaşık 8 yıllık sürede "Kurumlar kalıcı, kişiler ise geçicidir" anlayışı ile görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek gayretinde olduk. Desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.