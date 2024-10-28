Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

Ekim ayı sonu itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 86 bin 775, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 39 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik verilerini de paylaştı.

2024 Ekim sonu itibari ile paylaşılan verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 420 oldu.

Van’da bulunan bin 420 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 olarak açıklandı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 167 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.