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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, her yıl araç sahipleri için önem taşıyor.

Her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınan MTV, bu yıl tek seferlik 3. kez ödenecek.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle alınacak olan MTV ek ödemesi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.

Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Ek vergiden ilk dönem için 16,3 milyar TL tahsilat beklenirken, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşınmasının ardından ödemenin 3,4 milyar TL olduğu, tahsilat oranının da yüzde 20’de kaldığı belirtiliyor.

Çoğunluk ek MTV'yi ödemedi

Mükelleflerin büyük bölümünün motorlu taşıtlar vergisini ödemek için Anayasa Mahkemesi karanını beklediği, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti için hedeflenen 16.3 milyar liranın yüzde 20.8’nin tahsil edilebildiği belirtiliyor.

Ek MTV ödenmezse ne olur

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait muayene yapılmayacak.

Ek MTV iptal edilirse...

Düzenlemenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi durumunda Yüksek Mahkeme’nin kararları geriye dönük olarak uygulanamayacağı için vergisinin ilk taksitini ödeyenlerin dava yoluna başvurması gerekiyor.

Dava açanlar verginin faizi ile tahsilini isteyebilecek. Anayasa Mahkemesinin düzenlemeyi iptal etmemesi durumunda ek MTV’nin ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

ensonhaber