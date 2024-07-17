Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları artık il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve onayladığı 2 farklı rotada yapılacak.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sınavlarda yapılacak hatalar daha ciddi sonuçlar doğuracak.

Hatta bu hatayı yapanlar tam 5 yıl sınavlardan men edilecek.

5 yıl men edilecek

Ehliyet sınavlarında kurallar sıkılaşıyor! Artık sınav sırasında komisyon üyelerine veya diğer görevlilere tehdit, hakaret veya zor kullanarak engel olanlar, başkasının yerine sınava girenler ya da kendi yerine bir başkasını sınava sokmaya çalışanlar için ciddi yaptırımlar geliyor.

5580 sayılı kanun kapsamında yapılan bu yeni düzenlemeye göre, bu tür davranışlarda bulunanlar tam 5 yıl boyunca ehliyet sınavlarına katılamayacak.