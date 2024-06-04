En dikkat çeken nokta ise artık öğretmen atamalarında mülakat yapılmayacak olması ve Milli Eğitim Akademileri'nin kurulması.

Yeni Atama Süreci: Milli Eğitim Akademileri ve KPSS Puanı

Öğretmen adayları, üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS puanlarıyla Milli Eğitim Akademileri'ne başvuracaklar. Burada bir yıl sürecek eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar atanmaya hak kazanacaklar. Bu yeni sistemle birlikte öğretmen atamalarında mülakatın yerini Milli Eğitim Akademileri alacak.

Mesleki Gelişim ve Atamaların Adilliği

Yeni kanun tasarısında dikkat çeken bir diğer madde ise kariyer basamakları sınavının kaldırılması ve öğretmenlerin de Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alarak uzman ve başöğretmenlik unvanlarına sahip olabilecekleri. Bu değişikliklerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması ve atama süreçlerini daha adil hale getirmesi bekleniyor.