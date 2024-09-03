Van’da Eğitim Alt Yapısı Güçlendirildi. Bu projelerle, derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak, eğitimin kalitesi artırıldı. Van, eğitim alanında yapılan bu yatırımlarla, çocukların ve gençlerin daha modern ve donanımlı okullarda eğitim görmesini sağladı.

Okul Öncesi Eğitime Önem Verildi

Van genelinde, özellikle okul öncesi eğitimde fiziki eksikliklerin giderilmesi amacıyla büyük bir atılım gerçekleştirildi. 13 ilçede inşa edilen 118 anaokulu ile birlikte, bölgenin en modern spor lisesi ve denizcilik lisesi de tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu yatırımlar, çocukların okula erişimini kolaylaştırırken, eğitimde kaliteyi de artırmayı hedefliyor.

Eğitimin Her Alanında İyileştirmeler Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Van’da eğitim altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade eden Aras, bu süreçte sadece fiziki değil, akademik, sosyal, kültürel ve sportif altyapıların da yenilendiğini ve geliştirildiğini vurguladı.

Modern Okul Kütüphaneleri ve Spor Tesisleri

Kentteki okullar, Türkiye’nin en zengin kütüphanelerine sahip olacak şekilde donatıldı. Bunun yanı sıra, yüzme havuzları, açık ve kapalı spor salonları gibi tesislerle spor altyapısı güçlendirildi. İl genelindeki okullarda kültür sanat alanında da önemli gelişmeler kaydedildi. Sanat atölyeleri ve kültür merkezleriyle öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sağlandı.

Depreme Dayanıklı Eğitim Yapıları İnşa Edildi

Van’ın deprem kuşağında yer alması sebebiyle, yeni inşa edilen okul binaları depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Bu sayede, Van’daki öğrenciler güvenli bir eğitim ortamına kavuştu. Özellikle inşaatı tamamlanan spor lisesi ve denizcilik lisesi, modern yapıları ve dayanıklılıkları ile öne çıkıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Aras, bu yatırımların, Van’ın eğitimde altın çağını yaşamasına katkı sağladığını ifade etti.