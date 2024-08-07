Recep Yazıcıoğlu'nun Son Görev Yeri: Denizli Valiliği

Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te vefat etmişti. Kamuoyunda "Süper Vali" olarak tanınan Yazıcıoğlu'nun son görev yaptığı il, Denizli olmuştu.

Halkla Yakın İlişkiler ve Başarılı Çalışmalar

Recep Yazıcıoğlu, görev yaptığı illerde halkla yakın ilişkiler kurması ve başarılı projeleriyle tanınıyordu. Tokat, Aydın, Erzincan ve son olarak Denizli'de valilik yapan Yazıcıoğlu, bölge halkının sevgi ve saygısını kazanmayı başarmıştı.

Denizli Valiliği sırasında kente yaptığı yatırımlar, çevre düzenlemeleri ve sosyal projelerle dikkat çeken Yazıcıoğlu, Denizlililerin gönlünde taht kurmuştu. Vefatından sonra da ismi Denizli'deki birçok kurum ve tesiste yaşatılmaya devam edilmektedir.

Ani Vefatı Büyük Üzüntü Yarattı

2003 yılının Eylül ayında, 55 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Recep Yazıcıoğlu'nun ölümü, Denizli başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden olmuştu. Yazıcıoğlu, halkın gözünde "Süper Vali" olarak anılmaya devam etmektedir.

Denizli halkı, Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, onun hatırasını ve eserlerini hala büyük bir minnetle yad etmektedir. Süper Vali unvanı, Recep Yazıcıoğlu'nun adıyla sonsuza dek özdeşleşmiş durumda.