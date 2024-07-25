Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı incelendi. İş yeri açma ruhsatı ve vergi levhası denetimi de yapan ekipler işletme sahiplerine hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.

‘DENETİMLER SÜRECEK’

İlçe genelinde denetimlerini sürdüreceklerini söyleyen Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Nevzat Kahraman, “Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde denetimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatlarını inceledik. Ayrıca işletmelerin vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı gibi belgelerinin denetimlerini yaptık. İşletmelerin hijyen ve SKT kurallarına uyup uymadığı da arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Denetimlerimiz sonucunda görülen aykırılıklar ile ilgili işletmelere yaptırımlar uygulandı. ” diye konuştu.