Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti başkan adayı İsmail Say, geçtiğimiz hafta yeni dönem projelerini açıkladığı toplantıda, Erenkent, Erdemkent, Esentepe Mahalleri arasında ücretsiz ring seferlerinin başlatılacağını açıklamıştı. O seferler yarın başlıyor.
Edremit ilçesinde TOKİ mahalleleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın daha önce söz ettiği ‘TOKİ’ler Arası Ücretsiz Ring Servisi’ yarın hayata geçirilecek.
Yarın söz konusu uygulamanın startı, düzenlenecek olan törenle verilecek.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin