Geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman programı ile ikinci dönem projelerini açıklayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, dar gelirli vatandaşları ilgilendiren konut hamlesi ile ilgili müjde verdi.

Edremit Belediyesi bünyesinde kuracakları Konut A.Ş. ve TOKİ işbirliğiyle kentsel dönüşümü teşvik ederek yapacakları bin konutu dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli uygun ödeme şartları ve uygun fiyatlarla sunacaklarını aktaran Başkan Say, “Edremit’te artık yaşam kalitesini arttıracağız.

Yeri belirlenen, onayı alınan 1000 adet konut yapacağız. İlk etapta 1000 konut. Kısım kısım tüm vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yeri belirlenen alanda bu konutlarımızı hayata geçireceğiz.

Hayal gibi gelebilir ama gerçek; Edremit'te tüm hemşehrilerimizi konut sahibi yapma hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. İlk etapta 1000 konut ile başlıyoruz. İlimize ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.