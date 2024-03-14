Seçim ziyaretleri kapsamında projeleri ile ilgili detayları anlatan Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, Edremit’te eğitim öğretim hayatına başlayacak olan öğrenciler için kırtasiye desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Say, “Edremit Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdik. Önümüzdeki dönemde de görevde kalmamız ile birlikte bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu aynı zamanda vatandaşlarımızla bizim var olan bağımızın artması adına önemli.

Geleceği çok önemsiyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle eğitim alanında yapmış olduğumuz atılımlar herkesçe bilinmektedir. Yeni dönem için yine eğitim ile ilgili bir sürü projemiz bulunmaktadır. Bunlardan biri de ilkokula yeni başlayacak olan yavrularımızın kırtasiye desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.