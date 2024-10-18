31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilen başkanlar, 6 aylık süreçte yapılan çalışmaları; “6 Ayda Neler Yaptık?" başlığı altında değerlendirdi.

Edremit Seyirtepe’de düzenlenen programda eş başkanlar basın mensupları ile bir araya gelirken, sinevizyon eşliğinde, 6 ay içinde yapılan çalışmalar anlatıldı.

Sinevizyonda; “6 ay içinde 5 bin 720 km yeni yol çalışması, 55 bin metrekare parke taşı yol, 826 metre drenaj çalışması, 830 metre stabilize yol bakım ve onarım çalışması, 400 bin adet mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirildiği” aktarıldı. Bunun yanı sıra, “eskiyen çöp konteynırlarının bakım onarımı, geri dönüşüm merkezleri, sıfır atık çalışması ile Edremit kart kullanımı, engelsiz yaşam merkezi, kadına yönelik şiddet şikâyet başvuru merkezi, kadın istihdam adımları atıldığı ve 97 ruhsatlı yapı denetimi gerçekleştirilerek, 38 yapı ruhsatının da feshedildiği” belirtildi.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi, “Belediyeyi borçla devraldık ve personel maaşlarını ödeyemeyecek bir durumdaydık. Bazı tedbirler alarak bu sorunu çözdük, şu an personel maaşlarının ödenmesinde herhangi bir sorun kalmadı” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Borçları ödemek için özel bankalara başvurduklarını belirten Komi, “Özel bankalarla görüşmemize rağmen şart koşuyorlar. Şartlardan biri de iller bankasından teminat. İller bankasına başvurduğumuzda ise maalesef teminat verilmiyor. Ama buna rağmen öz sermayemiz ve çalışmalarımızla birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki süreçlerde daha çok projeye imza atarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Program soru cevap şeklinde ve ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.