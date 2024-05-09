Edremit Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yarışmaya, Edremit Belediyesi Eş Başkanı Rabia Başak Koç, belediye meclis üyeleri, merkez öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sınav maratonu öncesi düzenlenen yarışmaya katılarak açıklamalarda bulunan Eş Başkan Koç, öğrencilere bu süreç içerisinde geçirecekleri yoğun tempo için başarılar diledi. İçerisinde bulundukları merkezin eğitim öğretim döneminde herkes açısından hayırlı olmasını dileyen Başkan Koç, “Öncelikle ESEM’deki çalışma arkadaşlarımıza bu özverili çalışma ve çabalarından dolayı belediyemiz adına teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki sınav döneminin de bugünden itibaren çok daha doğru bir yöntemle hazırlığınıza vesile olmasını umut ediyorum. Şimdiden bilgi yarışmasına katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“ESEM’İN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

ESEM’in kapatılacağı ile ilgili bazı asılsız dedikoduların yapıldığını ve bu şekilde bir algının oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Eş Başkan Koç, “Öyle bir durum söz konusu değildir. Bizim şuan düşüncemiz sadece ama sadece sizlerin geleceği. Sizlerin yapacağı çalışmalar bizler için çok daha önemli. Dışarıda sözlenen hiçbir söyleme aldırış etmeyin. Sadece geleceğinizi, çalışmalarınızı ve sizleri daha iyi üniversitelerde görmek adına hep birlikte çalışacağımızı bilmeniz önemlidir.

Bu tür bilgi yarışmalarıyla siz öğrencilerimizin sınav streslerini atmalarına yardımcı oluyoruz. Yarışmaya katılma cesaretini gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bizler merkezlerimizde öğrencilerimizi sadece bilişsel alanda desteklemiyor, aynı zamanda stres yönetiminde de yardımcı oluyoruz. Bu yarışmalar gerçek sınavda da öğrencilere katkı sağlayacaktır. Bu anlamda önümüzdeki sınav maratonu için ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eş Başkan Koç’un yaptığı konuşmaların ardından bilgi yarışmasına geçildi. Öğrenciler alkış ve tezahüratlarla arkadaşlarına destek verirken, coşkulu bir heyecan yaşandı. Yarışmada öğrencilere; Genel kültür, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler ve tarih alanından sorular soruldu. Kıyasıya ve tatlı bir rekabetin yaşandığı bilgi yarışmasında, yarışan öğrencilerin de izleyen öğrencilerin de coşkusu dikkat çekerken, yarışma sonunda dereceye girenlere Eş Başkan Koç tarafından çeşitli hediyelerin verilmesi ile yarışma sona erdi.