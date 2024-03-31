Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Edremit'te yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 83 bin 913 seçmeni bulunan Edremir'te 258 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin Edremit belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY
1 AK PartiAK PARTİ İSMAİL SAY
2 İyi PartiİYİ PARTİ TEVFİK POLAT
3 Yeniden RefahYENİDEN REFAH GÜVEN TURGUL
4 DEM PartiDEM PARTİ RABİA BAŞAK KOÇ
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ ALPER KARAKOYUNLU
6 HKPHKP YAHYA KEMAL KEÇECİ
7 BTPBTP MAŞUK SİYAHTAŞ
8 Gelecek PartisiGELECEK PARTİSİ HALİT BİTİK
9 CHPCHP RIZA ÖZCAN
10 HÜDA PARHÜDA PAR ERDAL SÜMEN
11 HAK-PARHAK-PAR AYDIN UKAY
12 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
13 BEYTULLAH ŞAKARBEYTULLAH ŞAKAR BEYTULLAH ŞAKAR

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş