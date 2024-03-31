Türkiye bugün sandık başına gidiyor.
Edremit'te yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.
Toplamda 83 bin 913 seçmeni bulunan Edremir'te 258 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.
Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.
Peki siyasi partilerin Edremit belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|1
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|2
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|3
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|4
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|5
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|6
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|7
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|8
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|9
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|10
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|11
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|12
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|13
|BEYTULLAH ŞAKAR
|BEYTULLAH ŞAKAR
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş