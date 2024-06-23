Yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır. İletişim Başkanlığı, bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntülerinin de e-Devlet Kapısı'ndaki herhangi bir hizmete ait olmadığını, bunların dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlandığını vurguladı.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden akrabalık ilişkilerini sonlandırabilecekleri yönündeki iddialar, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki son gelişmelerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Dijital kimlik yönetimi alanındaki gelişmelerin, kişisel verilerin korunması ve bireylerin mahremiyetinin gözetilmesi çerçevesinde ele alınması önem taşıyor. Resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda, vatandaşların e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetleri güvenle kullanmaya devam edebileceği anlaşılıyor.