Binlerce kamu hizmetinin sunulduğu e-Devlet Kapısı'na yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son olarak yapılan duyuruya göre Kira Sözleşmesi İşlemleri, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Çocuğunuz Adına), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri ve Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Başvuru Sorgulama sistem üzerinden yapılabilecek.

Kira Sözleşmesi İşlemleri

Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Çocuğunuz Adına)

Bu hizmeti kullanarak, 18 yaşından küçük çocuğunuz adına tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama

HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.

Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Başvuru Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, yarım çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilir, başvuru durumunuzu takip edebilir ve ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.