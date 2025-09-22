Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, 2025 yılı güncellemesiyle yayımlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 12 bilim insanı bu listede yer aldı. Bu prestijli liste, dünya genelinde bilim insanlarını, bilimsel üretkenlikleri ve çalışmalarının kalitesine göre sıralamakta ve akademisyenler, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" başlıklı iki kategoride değerlendirilmektedir.

Bu yıl Prof. Dr. Halil Durak, Prof. Dr. Cemil Tunç, Prof. Dr. Yavuz Yardım ve Dr. Ramin Rajabioun, her iki listede birden yer alarak üniversitenin hem güncel araştırma etkisini hem de uzun vadeli bilimsel katkısını aynı anda temsil etti.

Prof. Dr. Soner Güler, Doç. Dr. Doğan Çelik, Doç. Dr. Osman Tunç, Doç. Dr. Yüksel Akınay, Doç. Dr. Adnan Çetin, Doç. Dr. Mehmet Berköz, Doç. Dr. Hatice Kızıltaş ise yalnızca tek yıllık etki listesinde yer alarak 2024 yılı akademik üretkenlik ve atıf performanslarıyla dikkat çekti. Prof. Dr. Nahit Aktaş da kariyer boyu etki listesinde yer alarak uzun dönemli akademik katkısıyla öne çıktı.

Bu başarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2025 yılında hem güncel bilimsel üretkenlikte hem de kalıcı akademik etkide uluslararası ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını bir kez daha gösterdi.