Urartu dilini okuyup yazabilen Mehmet Kuşman, Türkiye'de bu yetkinliğe sahip yedi kişiden biri olarak tanınıyor; dünya genelinde ise yalnızca on iki uzman bulunuyor.

Urartu dilini çivi yazısıyla okuyup yazabilen nadir isimlerden Mehmet Kuşman, 63 yıldır sürdürdüğü çalışmalarına bu kış veda etmeye hazırlanıyor. Kuşman'ın veda edecek olmasıyla birlikte bu alanda önemli bir deneyim sona erecek.

MÖ 764-734 yılları arasında Urartular tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde 1960'ların başında işçi olarak göreve başlayan ve ilkokul mezunu olmasına rağmen bölgeye gelen kazı ekiplerinden ilham alarak, kendi çabasıyla Urartu alfabesini öğrenen Mehmet Kuşman, bu özelliğiyle dünyada sayılı insanlar arasında bulunuyor.

Kuşman, Urartu dilini derinlemesine kavrayabilmek için İran, Gürcistan sınırından Ermenistan, Suriye ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerini gezdiğini; 3 yılda alfabeyi tamamladığını, 22 yılda ise Urartuca'yı çivi yazısıyla okuyup yazabilecek seviyeye ulaştığını anlatıyor.

“ÇAVUŞTEPE’YLE VEDALAŞIYORUM”

Emekli olduktan sonra da gönüllü olarak hizmet verdiği Çavuştepe Kalesi'nde 63 yıllık toplam çalışma süresini tamamlayan Kuşman, bu kış itibarıyla ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmaya hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

“3 senede alfabeyi bitirdim, 22 senede lisanı söktüm, İran’a, Gürcistan kapısından Ermenistan’a, Suriye’ye, Türkiye’nin her köşesine gittim, yazıları topladım. Sonra bekçi oldum, emekli oldum, yine gönüllü döndüm kaleye. Tam 63 senedir buradayım; işçi, bekçi, rehber… Bu kış artık yaş 85, dizlerim tutmuyor, sağlık da elvermiyor, ben de artık yavaş yavaş vedalaşıyorum Çavuştepe’yle.”