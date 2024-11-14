Van Valisi Ozan Balcı, Dünyaca ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın konserine katılım sağladı.

Edremit İlçesindeki Tariria Kültür ve Sanat Merkezindeki konserde Piyanist Onay’ın çaldığı eserler ilgiyle dinlendi.

Vali Ozan Balcı, konser sonrası Piyanist Gülsin Onay’a teşekkür etti.

Konserin organizesini yapan Tariria Kültür ve Sanat Merkezine de teşekkür eden Vali Balcı, “Kültüre, sanata ve sanatçıya çok önem veriyoruz. Bunun için çok güzel yatırımlarımız var. Bunlardan biri de yeni yaptırdığımız kültür merkezimiz. Hızla tamamlanan modern kültür merkezimizde 750 kişilik bir konferans salonu var. Merkezimizde görsel sanatların tatbiki, sinemadan tiyatroya, sahne sanatlarına kadar sanat adına her türlü etkinlik yapılabilecek. Müzik, resim ve drama okullarından, kadınların, çocukların, gençlerin eğitim alanlarının olduğu modern bir kültür merkezine ilimiz kavuşacak” dedi.