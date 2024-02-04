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Kariyerinde önemli başarılar bulunan Milli Tekvandocu Nur Tatar, düzenlenecek olan bir kongreye katılmak üzere Van’a gelecek.

Vanlı olan ve aynı zamanda adına kentte spor salonu bulunan Nur Tatar, tekvandoda gururlandıran başarılara imza attı.

Dünya şampiyonluğu da elde ederek büyük sevinç yaşatan Nur Tatar, 8 – 9 Şubat 2024 tarihlerinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı paydaşlığında Cengiz Andiç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Vizyon Van Kongresi” katılacak ve burada “Kardelen Hikayenin Başlangıcı” adlı konuşma gerçekleştirecek.