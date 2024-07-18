Programın 10. bölüm fragmanında, Banu Alkan'ın Safiye Soyman'ın evine konuk olduğu görülüyor. Soyman, Alkan'ın iş yapma stilini beğenmeyerek "Yavaş yapıyorsun" dedi. Bu sözler üzerine Alkan da "Ben kadınlığı başka yerde yapıyorum" yanıtını verdi.

Bülent Ersoy'un programdan ayrılmasına rağmen fragmanda yer alması, Ersoy tarafından etik olmayan bir davranış olarak değerlendirildi. Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede bu durumun düzeltileceğine inandığını belirtti.