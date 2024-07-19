Dünya genelinde internet sistemlerinde büyük bir arıza yaşanıyor ve bu durum birçok sektörü olumsuz etkiliyor. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un sistemlerindeki arıza, havalimanlarından bankalara, hastanelerden medya kuruluşlarına kadar geniş bir etki alanına sahip.

Arıza Sonrası İlk Tepkiler

Sky News Canlı Yayın Yapamadı: İngiltere'nin önemli haber kanallarından Sky News, Cuma sabahı canlı yayın yapamadı. Sky News İcra Kurulu Başkanı David Rhodes, Twitter üzerinden "Bu sabah yayın yapamadık ve izleyicilerimizden özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Havalimanlarında Kaos: Avustralya'nın Sydney Havalimanı yetkilileri, "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak bazı gecikmeler yaşanabilir" şeklinde açıklama yaptı. Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu, Berlin Havaalanı'nda ise check-in işlemlerinde gecikmeler yaşanıyor.

Bankalar ve Medya Etkilendi: İspanyol havaalanları ve bankaları, Avustralya medyası, İsrail Sağlık Bakanlığı gibi birçok kuruluş sistem arızasından etkilendi. İsviçre Borsası, altıncı grup sistemlerin normal çalıştığını duyurdu.

Microsoft ve Crowdstrike'dan Açıklamalar

Crowdstrike'dan Açıklama: Bilgi teknolojisi firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkında olduklarını belirtti.

Microsoft’tan Önlemler: Microsoft, yaşanan kesintiler sonrası "hafifletici önlemler" aldıklarını ve hizmetlerde iyileştirmeler görüldüğünü açıkladı.

Türk Hava Yolları'ndan Açıklama

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yazılım kaynaklı bir problem yaşandı ve bu sorun giderilmeye çalışılıyor. Operasyonlarımız kademeli olarak normale dönüyor" dedi.

Küresel internet arızası, dünya çapında birçok sektörde ciddi aksaklıklara yol açtı. Bu tür büyük çaplı teknik arızaların, uluslararası sistemlerdeki etkileri ve çözüm süreci merakla takip ediliyor.