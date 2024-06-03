3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla, bisiklet turu düzenleyecek olan Vangölü Aktivistleri Derneği farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Erciş ilçesi Sahil Yolu Deniz Feneri'nde başlanacak olan bisiklet turunda yaş sınırının olmadığı bildirildi.

Yaklaşık 9 yıldır sosyal sorumluluk etkinlikleri ve iklim kriziyle mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği bugün (03.06.2024) saat 18.00 ile 20.00 arasında bisiklet severlerle beraber 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirecek.

İnsanları bisiklet sporuna özendirmek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen aktivistler, katılımcılardan renkli giyinmelerini, bisikletleri süslemelerini, çocuklar için bayrak ile balon getirmelerini, kask ve ışık bulundurmalarını istedi.