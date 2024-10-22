Millet Bahçesine dönüştürülecek olan DSİ eski yerleşkesinde incelemelerde bulunan Vali Balcı, proje üzerinde ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı.

100 dönüm alan üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesine dair açıklamalarda bulunan Vali Ozan Balcı, “Şehrin merkezinde yaklaşık 100 dönüm alana kurulacak yeni millet bahçesinde, her kesimden vatandaşımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapabileceği alanlar oluşturacağız.

Kadınlar için aile destek merkezi, çocukların kültürel ve sportif faaliyetler yapacağı bölümler, emeklilerin, yaşlıların vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği mekanlar, engelliler için özel alanlar oluşturulacak. Ayrıca yürüyüş yolları, açık spor tesisleri ve dinlenme alanlarıyla çok kapsamlı bir millet bahçesi olacak yerleşkenin doğal yapısı bozulmayacak. Ağaçlar kesilmeden yeşili korunacak ve halkımıza nefes alabileceği yeni bir ortam oluşturulacak. Van'ımıza hayırlı olsun.” dedi.