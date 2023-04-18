Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

Taşra teşkilatına alınacak 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.

Van'da ise DSİ 17. Bölge Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere; 1 inşaat teknisyeni, 1 makine teknisyeni, 2 harita tapu ve kadastro teknisyeni, 5 bekçi, 1 akaryakıtçı, 2 ambar işçisi, 1 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 4 bahçıvan, 4 hidrolog yardımcısı, 4 kaloriferci, 3 laborant yardımcısı, 4 sıhhi tesisatçısı, 3 su dağıtım teknisyeni ve 7 sürveyan olmak üzere toplam 46 işçi alımı yapılacak.

DSİ VAN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan Kamu İşçi Alımı ilanı ile adaylardan aşağıdaki gibi nitelikler aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

DSİ tüm adaylardan özel olarak yaş şartı ve mesleki şartlar arayacak. Buna göre, İlan tarihi olan 17/04/2023 tarihi itibariyle en fazla 1988 tarihinden sonra doğmuş olmak şartı arayacak.

İnşaat Teknisyeni:

İnşaat Teknolojisi Alanının, İnşaat Üstyapı, İnşaat Altyapı, Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri, Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi, Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık, Yapı Laboratuvarı, Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı, dallarından birinden mezun olmak.

Bekçi:

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kalmış Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve Kartına sahip olmak.

Makine Teknisyeni:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin, Makine Teknolojisi Alanının, Makine Model / Makine Ressamlığı, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Makine Bakım Onarım dallarından birinden mezun olmak.

Harita Tapu Kadastro Teknisyeni:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Harita-Tapu-Kadastro, Harita ve Kadastro dallarından birinden mezun olmak.

Aşçı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Aşçılık veya Mutfak bölümlerinden/dallarından birinden mezun olmak yada ilanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Aşçılık dalında Ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 2 yıl aşçı olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi almak.

Bonservis veya çalışma belgesi ile ilana başvuranların, bonservis veya çalışma belgesi sundukları işyerlerinde en az ilanda aranılan süre kadar çalıştıklarını barkodlu SGK dökümü (meslek kodu ayrımı yapılmaksızın) ile belgelendirmeleri gerekmektedir

Aşçı Yardımcısı:

İlanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Aşçı Yardımcısı ya da Aşçı (Kalfalık) belgelerinden birine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 2 yıl aşçı yardımcısı olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi almak.

Bonservis veya çalışma belgesi ile ilana başvuranların, bonservis veya çalışma belgesi sundukları işyerlerinde en az ilanda aranılan süre kadar çalıştıklarını barkodlu SGK dökümü (meslek kodu ayrımı yapılmaksızın) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

İnşaat Sürveyanı:

İnşaat Teknolojisi Alanının, İnşaat Üstyapı, İnşaat Altyapı, Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi, Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık, Yapı Laboratuvarı, Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı dallarından birinden mezun olmak.

Bahçıvan:

Son başvuru tarihinden önce alınmış MEB onaylı Bahçıvanlık Sertifikası (Bahçıvanlık Belgesi) sahibi olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış en az 1 yıl bahçıvan olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi.

Bonservis veya çalışma belgesi ile ilana başvuranların, bonservis veya çalışma belgesi sundukları işyerlerinde en az ilanda aranılan süre kadar çalıştıklarını barkodlu SGK dökümü (meslek kodu ayrımı yapılmaksızın) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Hidroliog yardımcısı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının Mekatronik dalından mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 1 yıl hidrolik-pnömatik işlerinde çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi almak.

Sıhhi Tesisatçı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri dallarından birinden mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Sıhhı Tesisat ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 1 yıl sıhhi tesisat işlerinde çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi almak.

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt):

Son başvuru tarihinden önce alınmış MEB onaylı Kalorifercilik, Kalorifer Ateşleme belgelerinden birine sahip olmak.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler:

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin; Tarım Teknolojisi veya Tarım alanının dallarından birinden mezun olmak.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gereken şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

Vanhavadis