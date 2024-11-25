DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 515 işçi alımı yapılacak. Alınacak 515 işçi arasında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise 22 işçi istihdam edilecek.

Paylaşılan tabloya göre DSİ 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 13’ü Van, 5’i Muş, 1’i Bitlis ve 3’ü de Hakkari olmak üzere toplam 22 kişi istihdam edilecek.

4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca DSİ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 adet Sürekli İşçi alımı yapılacak.

515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın); 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinde yayımda olacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.