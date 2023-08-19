WanHaber – Fatma Öztürk
Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü (DSİ) ekipleri, Edremit’te yer alan Eskicami ve Yenicami mahalleleri arasında geçen tarihi Şamran Kanalında dip temizliği yaptı.
Tarihi Şamran Kanalında kötü koku oluşturan çöp ve rüsubat temizliği ile sinek popülasyonunu önlemek amacıyla iş makineleriyle temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, temizlik ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenen alanlardan toplanan atıkların şehir merkezi dışına çıkartılma işleminin devam ettiğini bildirdi.