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WanHaber / M. Salih Giyci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program ve ziyaret kapsamında Van'a geldi. Van Valiliği ve AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bayraktar, kentte esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ile birlikte vatandaşlarında sıkıntılarını dinleyen Bayraktar, Van'daki STK'lar ile bir araya geldi. STK'ların görüş ve önerilerini dinleyen Bayraktar, akabinde Edremit'te düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, son olarak kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

HERKES AKSA'YI ŞİKAYET ETTİ

Gazeteciler ile akşam yemeğinde buluşan Bakan Bayraktar'a AKSA Doğalgaz'ın ve Türkerler VEPSAŞ'ın yeteri kadar hizmet vermediği ve Vanlıları mağdur ettiği aktarıldı. Gazetecilerin sitemi sonrası çılgına dönen Bakan Bayraktar, AKSA yetkililerini çağıdır. Kentteki tüm ziyaretlerinde vatandaşların AKSA Doğalgaz'ı şikayet ettiğini söleyen Bakan Bayraktar, mağduriyetlerin acilen giderilmesi talimatını verdi.

AKSA VAN'DAKİ KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatı ve fırçası sonrası AKSA Doğalgaz yetkilileri Van'daki şube sayısını 2'ye çıkaracaklarını ve mevcut şubedeki kapasiteninde yüzde 50 oranında arttırılacağını söyledi.