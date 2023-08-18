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Kripto para dünyasında en çok işlem gören para birimi Bitcoin, yayınlanan bir haberin, Çin'in dev gayrimenkul firmasında yaşanan olumsuz gelişmelerin ve ABD tahvil faizlerinin etkisiyle düşüşe geçti.

Yılbaşından bu yana yükseliş eğiliminde hareket ederek yatırımcısının yüzünü güldüren Bitcoin, dün SpaceX'in elinde bulundurduğu Bitcoinleri satmış olabileceğine ilişkin haber akışıyla sert düştü.

The Wall Street Journal'ın, Elon Musk'ın yönetimindeki SpaceX'in elinde bulunan Bitcoin'leri sattığı haberini yayınlamasıyla Bitcoin fiyatı yüzde 13,1 geriledi.

Bitcoin'in 25 bin 166 dolara inmesinin ardından 26 bin 500 dolarda dengelendi.

Analiz şirketleri Bitcoin'in 68,1 milyar dolar değer kaybettiğini açıkladı.

Ethereum'un son 2 günlük kaybı yüzde 14

Bitcoin'in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ethereum'un da son 2 günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 14'e ulaştı.

Ethereum, 1.550 doları test etmesinin ardından şu dakikalarda 1.684 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Evergrande yine piyasalara endişe verdi

Analistler, Çin’in emlak devi olarak bilinen şirketi Evergrande'nin New York'ta iflas mahkemesine alacaklılardan korunma başvurusunda bulunmasının da piyasalarda endişeye sebep olduğunu ifade etti. Bu şirket daha önce de yükümlülüklerini yerine getiremeyerek Çin'in ekonomisi darboğaza sokmuştu.

ABD tahvillerinin faizlerindeki artış kripto paraları etkiledi

Görece riskli yatırım araçları arasında bulunan kripto paralardaki satış baskısının artmasında ABD tahvillerinin faizlerindeki artışların da etkisinin olabileceğini kaydeden analistler, ABD'nin 30 yıllık faizinin yüzde 4,4260'la 30 Haziran 2011'den ve 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,3290'la 8 Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını hatırlattı.

"Bitcoin, 68,1 milyar dolar değer kaybetti"

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in piyasa değeri böylece son 2 günde yaklaşık yüzde 12 azalışla ve 68,1 milyar dolar değer kaybederek 494,5 milyar dolara geriledi.

Şu dakikalarda en büyük kripto para biriminin piyasa değerinin 510 milyar dolar seviyesinin üzerinde dengelendiği görülüyor.AA