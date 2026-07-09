AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü, geleneksel tüketim kültürü ile gıda sanayinin en dinamik alt sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Lokum ve helva gibi geleneksel Türk şekerlemeleri yanında, değişen tüketici tercihleri ve modern üretim anlayışıyla, sektörün ürün çeşitliliği sürekli gelişiyor.

Dini bayramlar, düğün törenleri ve kutlamalarda sıklıkla ikram edilen şekerlemeler, aile veya arkadaş ziyaretlerinde de yaygın bir hediye olarak sunuluyor. Gelenek halinde süren bu alışkanlık, Türkiye'de şekerlemenin diğer ülkelerden çok daha sık tercih edildiğini gösteriyor.

Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uyum çalışmaları

Ülkede genç nüfusunun çikolataya artan talebi ise gelişen dağıtım kanalları ve artan çok uluslu yatırımlar gibi faktörler sebebiyle çikolatalı şekerlemenin, Türkiye'nin dinamik ürünleri haline gelmesini sağlıyor.

Şekerli mamul üreticileri, uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarına uyum çalışmaları yürütürken, değişen küresel tüketici eğilimleri ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şekerlemelerin ana bileşenlerinden şekerde kendi ihtiyacını üretimiyle karşılayabilen Türkiye, dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki hakimiyeti sayesinde avantajlı konumda yer alıyor.

Şekerleme ihracatı 4,5 milyar doları aştı

Türkiye'deki şekerleme üretim kapasitesi, iç pazar tüketimini rahatlıkla karşılayacak seviyede olup, iç talebin oldukça üzerine çıkıyor. Şekerleme sektöründeki bu yüksek kapasite ve ileri üretim teknolojileri, Türkiye'yi küresel ölçekte güçlü bir ihracatçı konumuna taşıyor ve pazarın dış talebe yönelmesini sağlıyor. Bu doğrultuda, çoğu orta ve büyük ölçekli şirket ürünlerini ihraç ediyor ve net ihracatçı konumunda bulunuyor.

Şekerleme sektörünün ihracatı 2021'de 2,9 milyar dolara yaklaşırken, bu tutar 2022'de 3,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin bu alandaki ihracatı 2023'te yaklaşık 3,7 milyar dolara, 2024'te de 3,9 milyar dolara çıkarken, geçen yıl yıllık bazda yüzde 16 artışla 4,5 milyar doları aştı ve rekor kırdı. Şekerleme sektörü, söz konusu yılda 1,2 milyon ton ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın 5 aylık döneminde de şekerleme sektörünün ihracatı, 1,7 milyar doları aştı. Dış satışa konu olan ürünler arasında, çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürünler dikkati çekti.

En çok şekerleme ihracatı Irak'a

Şekerleme sektörünün gerçekleştirdiği ihracat ülkelere göre incelendiğinde, geçen yıl ilk sırada 719,2 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 515,1 milyon dolarla ABD ve 271,2 milyon dolarla Almanya izledi.

İngiltere'ye 2025'te 193,6 milyon dolarlık şekerli mamul ihracatı gerçekleştirilirken, beşinci sırada 152,8 milyon dolarla Rusya geldi.

Ülke gıda sektörünün küresel büyüme ivmesine paralel olarak katma değerli ürünler ve yenilikçi atıştırmalıklar pazar payı giderek artarken, Türkiye bu doğrultuda yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri ihraç etti.