DSİ'nin 71. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde sayısız projeyi tamamlayarak milli ekonomiye kazandırdığı bildirildi.

Açıklamada, DSİ'nin, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapılarını milletin hizmetine sunduğu ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürüttüğü aktarıldı.

DSİ'nin dünyanın sayılı entegre projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesi gibi bölgesel projeleri devreye aldığının belirtildiği açıklamada, bu projelerle, yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturulmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Bu projelerden önemli ölçüde katma değer elde edildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatlandığı tarihten bu yana 'su vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DSİ, su ve sulama alanında 5,5 trilyon lira maliyetli 18 bin 168 tesisi aziz milletimizin hizmetine sundu. DSİ tarafından işletmeye alınan baraj ve göletlerle 183,4 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirildi. Bu projelerle 7,2 milyon hektar arazi sulamaya açıldı, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkın zararlarından korundu. Hizmete alınan içme suyu tesisleriyle yıllık 5,4 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edildi. DSİ tarafından geliştirilen hidroelektrik enerji projeleriyle yıllık 112 milyar kilovatsaat temiz enerji üretim kapasitesine ulaşıldı."