Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın, suyun stratejik önemini daha da artırdığını ifade etti.

Sulama sistemlerinde teknoloji kullanımını artırmaya çalıştıklarını bildiren Balta, su sarfiyatını azaltmak ve tarımsal verimi artırmak amacıyla yapay zekadan yararlandıklarını kaydetti.

Balta, 22 yılda yaklaşık 2,4 trilyon liralık yatırım yaptıklarına işaret ederek, bu sürede 10 bin 663 tesisin hizmete alındığını belirtti.

Bu yıl 41 barajı, 17 gölet ve bendi, 18 yer altı depolaması ve suni besleme tesisi, 87 sulama tesisi, 15 toplulaştırma projesi, 26 içme suyu tesisi, 6 HES ve 367 taşkın tesisi olmak üzere toplam 577 tesis ve toplulaştırma projesini tamamlayarak hizmete sunduklarının altını çizen Balta, 2025 yılında yapılacaklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin ve üreticimizin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 2025 yılında 41 baraj, 11 gölet ve bent, 70 sulama tesisi, 14 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 2 atıksu tesisi, 6 HES, ve 162 taşkın tesisi olmak üzere toplam 321 tesis ve toplulaştırma projesini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız."