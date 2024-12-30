Kent genelinde görevlendirilen ekipler, piyasa düzeninin korunması ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi amacıyla kontroller yaptı.

Marketlere, toptan satış yapılan işletmelere giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından denetimlerinin sıklaştırıldığını söyledi.

Tüketicilerin haklarını korumak için denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Ayaydın, şunları kaydetti:

"Ürünün satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakılarak aykırılık tespit edilen durumlar tutanak altına alınmakta, idari yaptırım uygulanmaktadır. Haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerimiz devam etmektedir. Son 3 aydaki fiyatlar ile bugünkü fiyatların karşılaştırılması sonucu fahiş fiyat uygulandığına kanaat getirdiğimiz durumlar tutanaklarla birlikte idari para cezası uygulanmak üzere Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmektedir. Büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerimiz de devam etmektedir. Düzenli olarak yapılan denetimlerimiz asgari ücretin artmasıyla sıklaştırılmıştır."

Market müdürü Bilal Soycan ise ekiplerin düzenli olarak marketlere giderek gerekli kontrolleri yaptığını dile getirdi.

Denetimlerin tüketiciler için önemli olduğunu belirten Soycan, "Tüketici memnuniyetini çok önemsiyoruz. Fiyatlar konusunda çok hassas davranıyoruz. Ekipler denetimlerinde bir sorunla karşılaşmadılar. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz." dedi.