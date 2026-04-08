Yüksekova'da artan akaryakıt ve yedek parça maliyetlerini gerekçe gösteren S.S. 3 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 6 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantının ardından ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 66 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. 7 Nisan itibarıyla uygulanması planlanan tarifede tam biletin 15 TL'den 25 TL'ye, öğrenci biletinin ise 10 TL'den 20 TL'ye çıkarılması öngörülmüştü.Ancak söz konusu zam kararı Yüksekova Belediye Meclisi'nde kabul edilmedi.

Vatandaşlardan gelen tepkileri de değerlendiren belediye yönetimi, kooperatifin talep ettiği fiyatları yüksek bularak, tarifeyi şehir içi servis (tam) 20 TL, şehir içi servis (öğrenci) 15 TL, belediye otobüsü (tam) 15 TL, belediye otobüsü (öğrenci) 10 TL olarak revize etti. Belediye meclisinin belirlediği yeni fiyatları maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle reddeden servis sahipleri, tepki olarak hizmet vermeyi durdurdu. İlçede ulaşımın aksaması nedeniyle özellikle işe gitmek isteyen çalışanlar ve okullarına yetişmeye çalışan öğrenciler, duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sabah mağduriyet yaşayan ilçe sakinleri, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Ulaşım krizinin devam etmesi durumunda günlük yaşamın ciddi şekilde aksayacağını belirten vatandaşlar, belediye ve kooperatif arasında orta yolun bulunmasını bekliyor. Konuyla ilgili belediye ve kooperatif yetkililerinin görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.