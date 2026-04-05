Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri 2026'da da ülke genelinde hız kesmeden sürdü.

Söz konusu birimlerce, bu yılın mart ayında başarılı operasyonlar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda 550 olayda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

550 OLAYDA TOPLAM 4 MİLYAR 878 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YAKALAMA

Açıklamada, operasyonlarda, 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 makine aksamı, 632 bin 520 elektrik-elektronik eşya, 256 bin 397 tıbbi malzeme başta olmak üzere çok geniş yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği kaydedildi.

YAKALAMA YÜZDE 72 ARTTI

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yılın ilk 3 ayında da 1694 operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Ekipler, bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasına imza atmıştır. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 tıbbi malzeme, 859 bin 506 elektrik-elektronik eşya, 98 bin 118 tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere, çok geniş yelpazede kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalanmıştır. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edilmiştir.

"EKİPLERİMİZ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYİ ARALIKSIZ VE KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."