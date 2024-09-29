Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 2016 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Toplantıya dünyanın en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılıyor. Söz konusu şirketlerin toplam büyüklükleri yaklaşık 3,5 trilyon doları buluyor.

Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de katkılarıyla düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Toplantı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bir sunum yapması öngörülüyor.

13 ülkeden dünya devi şirketler katılıyor

Toplantıya 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji, varlık yönetimi, finansal hizmetler, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinden dünya devi şirketler katılıyor.

Bunlar arasında "Templeton Asset Management (varlık yönetimi), Katar Yatırım Otoritesi-QIA (yatırım yönetimi), Vitol (enerji ve emtia ticaret), Emirates NBD (finansal hizmetler), Mitsubishi Corporation (çeşitli sektörler), Chery (otomotiv), ACWA Power (enerji), MASDAR (yenilenebilir enerji), BRF (Gıda)" gibi şirketler yer alıyor.

Toplantı sonrasında bir sonuç bildirgesi de açıklanacak

Toplantı kapsamında uluslararası yatırımcılar, Türkiye'deki yatırım ortamına yönelik değerlendirmelerini paylaşacaklar. Toplantı sonucunda yatırımcı şirketlerle istişare ederek hazırlanacak bir sonuç bildirgesinin de açıklanması bekleniyor.

Önceki yıllarda düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi toplantılarında olduğu gibi bu toplantı sonrasında da sonuç bildirgesinin katılımcı şirket temsilcilerinden biri tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.