Cep telefonu üzerinden dolandırıcılığı ve diğer suçları engellemek için GSM hattı kullanımı sil baştan düzenleniyor. Meclis gündemine gelecek 10. Yargı Paketi ile hattını başkasına kullandırana 5 bin TL ceza kesilecek, Türk vatandaşları en fazla 3 hat alabilecek. Çipli kimlik, biyometrik doğrulama ve ATM önlemleriyle yeni bir dönem başlıyor.

GSM Hatlarına Sıkı Denetim

10. Yargı Paketi, GSM hatlarını suç aracı olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Artık abonelik sadece çipli kimlikle yapılabilecek; Türk vatandaşları en fazla 3, yabancı uyruklular ise 1 hat sahibi olabilecek. Yabancıların hattı için fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi doğrulaması zorunlu olacak. Hattını başkasına kullandıranlara 5 bin TL idari para cezası uygulanacak, ancak bu kural birinci dereceden aile bağlarında ve 18 yaş altı çocuklarda geçerli olmayacak. Dolandırıcılıkta kullanılan hatlar ise anında iptal edilecek; operatörler, savcılık taleplerini 10 gün içinde karşılamazsa cezayla yüzleşecek.

Bilişim Suçlarına ve Hırsızlığa Yeni Bariyer

Paket, bilişim suçlarına karşı da sert önlemler getiriyor. Dolandırıcılık veya hırsızlıkla başka hesaba aktarılan paralar, mahkeme ya da savcı talimatıyla 3 gün askıya alınabilecek. Bankalar, istenen bilgileri 10 gün içinde vermek zorunda. ATM’lerde yüzü kapatanların işlem yapması engellenecek; kamera kayıtları artık 6 ay yerine 2 yıl saklanacak. Kayıtlara ulaşılamazsa bankalara idari yaptırım uygulanacak. Bu adımlar, fail tespitini kolaylaştırarak suç oranlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Hesaplara Biyometrik Güvenlik Kalkanı

Elektronik ödeme kuruluşları da değişime gidiyor. Müşteriler, hesaplarına yalnızca biyometrik kimlik doğrulama ile erişebilecek. Fotoğraf, yüz tanıma ve parmak izi gibi yöntemler, hesap güvenliğini artıracak. Bu sistem, dolandırıcıların sahte kimliklerle hesap açmasını zorlaştırarak kullanıcıları koruyacak. Yeni düzenlemeler, cep telefonu ve bilişim suçlarıyla mücadelede caydırıcılığı artırmayı hedeflerken, vatandaşlar için daha güvenli bir dijital ortam vadediyor.