Bakan Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son yıllarda ülkede doğum oranlarının düştüğünün hatırlatılması üzerine, "Bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Birçok ülke, bu sorunla mücadele ediyor. Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliği yaşanıyor. Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız 'Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık. Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA