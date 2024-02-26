Özellikle kış turizminin en önemli etkenlerinden birisi olan Doğu Ekspresi ile yolculuğa yoğun ilgi sürüyor. Özellikle Kars’a uçak veya tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, dönüş için tercihlerini Doğu Ekspresi’nden yana kullanıyor.

Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla kayan, Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve tarihi mekanları görme imkanı bulan vatandaşlar Sarıkamış’ta sarıçam ağaçları arasından kaydıktan sonra Ankara’ya Doğu Ekspresi dönüyor. Unutulmaz ve masalsı yolculuk için biletler ise haftalar öncesinden alınıyor. Doğu Ekspresi biletleri kısa sürede tükeniyor.

Kars’a Kayseri’nden Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Abdurrahman Kuyumcu, “Gelirken Kayseri’den Doğu Ekspresi ile geldik. 3 gün kaldık Kars’ta; Ani Ören Yeri’ne, Çıldır Gölü’ne Sarıkamış Şehitliği ve kayak merkezine gittik. Şehir merkezini gezdik, dönüşte de yine Doğu Ekspresi ile dönüyoruz. Çok rahat, çok güzel, çok geniş zevkli bir yolculuk manzaraları seyrede seyrede yolculuk yapmak çok harika, herkese tavsiye ederim” dedi.

Kars’tan Ankara’ya hareket eden Doğu Ekspresi sırasıyla Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale’den sonra Ankara’ya varıyor. Yaklaşık 24 saat süren teren yolculuğunda vatandaşlar unutulmaz bir anı yaşıyor.